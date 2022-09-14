В Москве приостановили выдачу прав и регистрацию авто

В Москве в четверг, 14 сентября, на неопределенное время приостановили выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств, сообщает столичная Госавтоинспекция.
«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — говорится в сообщении московского ГИБДД. Административные процедуры, которые не связаны с работой информационной системы, будут выполняться в штатном режиме.
Ранее москвичам рассказали о мерах поддержки такси и каршеринга. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, благодаря принятым нововведениям в столице стало возможным сохранить более 200 тысяч рабочих мест.