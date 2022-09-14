Tesla использует скрытые коды для краш-тестов ANCAP

Известный в сообществе Tesla хакер зеленый (@greentheonly) опубликовал в Твиттере сообщение о том, что он нашел поддержку ANCAP в коде Tesla. Далее он отметил, что ранее находил код, относящийся к китайскому испытательному центру, а также EuroNCAP и Korea NCAP.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Tesla постоянно рекламирует безопасность своих автомобилей, называя их самыми безопасными из когда-либо созданных. Хотя некоторые люди могут сомневаться во многих заявлениях генерального директора Илона Маска, данные агентств по краш-тестам по всему миру доказали, что модели Tesla исключительно безопасны, и это особенно верно в отношении более новых Model 3 и Model Y.