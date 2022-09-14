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47 минут назад

Новости автомира: Tesla использует скрытые коды для краш-тестов ANCAP

ПроКроссовер.ру

Известный в сообществе Tesla хакер зеленый (@greentheonly) опубликовал в Твиттере сообщение о том, что он нашел поддержку ANCAP в коде Tesla. Далее он отметил, что ранее находил код, относящийся к китайскому испытательному центру, а также EuroNCAP и Korea NCAP.

Tesla использует скрытые коды для краш-тестов ANCAP
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Tesla постоянно рекламирует безопасность своих автомобилей, называя их самыми безопасными из когда-либо созданных. Хотя некоторые люди могут сомневаться во многих заявлениях генерального директора Илона Маска, данные агентств по краш-тестам по всему миру доказали, что модели Tesla исключительно безопасны, и это особенно верно в отношении более новых Model 3 и Model Y.

Поскольку Tesla утверждает, что ее автомобили безопаснее, чем у любой другой компании, она находится под пристальным вниманием. NHTSA в настоящее время находится в разгаре серьезного расследования автопилота, и многие люди просто ждут, чтобы узнать, будет ли Тесла признана виновной в каких-либо расследуемых инцидентах. С учетом сказанного, новость о том, что хакер обнаружил специальные коды краш-тестов в автомобилях Tesla, вероятно, поднимет рейтинг этих испытаний.

Автоновости,Tesla,
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