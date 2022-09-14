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36 минут назад

Новости автомира: "АвтоВАЗ" наладит выпуск Niva с "более мощным" двигателем в 2023 году

Газета.Ruиещё 3

В 2023 году «АвтоВАЗ» начнет выпуск новой модификации трехдверного внедорожника Lada Niva Legend. Об этом президент компании Максим Соколов рассказал на презентации «Центра Нивы Тольятти», сообщает издание «АвтоСреда».

В 2023 году Niva станет мощнее и сохранит традиционный дизайн
Фото: LadaLada

«В следующем году с конвейера сойдет новая «Нива» с более мощной комплектацией двигателя, но сохранит традиционный дизайн, классический трехдверный [...] Не одно поколение любителей «Нивы» критикуют «АвтоВАЗ», желая, чтобы двигатель был более мощный и тяговитый. Эти идеи и предложения были услышаны», — приводятся в публикации слова Соколова.

Также сообщается, что в ходе мероприятия президент «АвтоВАЗа» вручил первому дизайнеру Niva Валерию Семушкину сертификат на первый серийный автомобиль Lada Niva Sport.

Автоновости,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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