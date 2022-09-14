В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских удостоверений из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления ГИБДД.
Сейчас специалисты проводят работы по устранению последствий сбоя. Сколько времени для этого потребуется — не уточняется. Процедуры, которые не связаны информационной системой, проводятся в обычном режиме.
Напомним, что аналогичным образом выдачу прав и приостановку регистраций приостанавливали в марте. Тогда в ГИБДД объясняли это техническими работами на информационных ресурсах МВД. Записанным на прием гражданам пришлось получать услуги или в другой день, или в порядке живой очереди.