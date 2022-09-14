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1 час назад

Новости автомира: в Москве приостановили регистрацию авто и выдачу прав

Никита Бородкин

В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских удостоверений из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления ГИБДД.

Сейчас специалисты проводят работы по устранению последствий сбоя. Сколько времени для этого потребуется — не уточняется. Процедуры, которые не связаны информационной системой, проводятся в обычном режиме.

Напомним, что аналогичным образом выдачу прав и приостановку регистраций приостанавливали в марте. Тогда в ГИБДД объясняли это техническими работами на информационных ресурсах МВД. Записанным на прием гражданам пришлось получать услуги или в другой день, или в порядке живой очереди.

Автоновости,Видео,ГИБДД,
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