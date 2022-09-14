На магистралях Москвы участились "вторичные" аварии

В Москве все чаще случаются так называемые "вторичные" аварии, когда в участников мелкого ДТП сзади влетают попутные машины. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, это происходит в основном на вылетных магистралях и МКАД. Только за одну неделю на кольцевой произошло два таких столкновения, которые едва не стоили людям жизней.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как это случается? Типичная история. Поздним вечером на МКАД у съезда на Новоегорьевское шоссе сталкиваются "ВАЗ" и иномарка. Повреждения у обеих машин небольшие. Водители достают знак аварийной остановки и ставят его за несколько метров до места столкновения. И хотя дорога освещена, и все вроде бы сделано по правилам, сзади в остановившиеся машины немедленно влетает еще одно авто. Лишь чудом водители, осматривавшие повреждения, остаются живы.

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Второй подобный инцидент в тот же день произошел уже на севере МКАД. Там в одном из левых рядов сломался Chevrolet. К нему подъехал другой водитель, чтобы помочь, но в это время сзади прилетает таксист. По данным пресс-службы столичного управления ГИБДД, в этой аварии пострадали два человека, оба доставлены в больницы.

"Любая остановка в полосе движения на оживленной магистрали крайне опасна, - считает начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин. - Зазевавшийся таксист или водитель грузовика может не успеть вовремя среагировать".

К тому же события во время мелкого ДТП на оживленной магистрали разворачиваются стремительно, продолжает Александр Евсин. Даже если водители сразу позвонили в полицию, это не поможет. Практика показывает, что так называемые "вторичные" аварии происходят уже через пару минут после первичных.

РГ

В этой ситуации, считает Александр Евсин, важны действия властей и понимание водителей. Кое-что со стороны города для предотвращения подобных ситуаций уже сделано. В городе проводится эксперимент по упрощенному оформлению ДТП на магистралях. Речь идет о МКАД, ТТК, вылетных трассах. В случае мелкой аварии, когда нет пострадавших, можно отъехать в безопасное место. И уже там ждать оформления аварии. Если у водителей есть разногласия, можно запросить данные с камер, они на МКАД повсюду.

Второй момент - создание "карманов" безопасности, чтобы было куда отъехать. Пока на МКАД, например, для этих целей предусмотрена обочина. В дептрансе отмечают, что прорабатываются вопрос размещения полноценных "карманов". Третий момент - полноценная информационная система, которая будет предупреждать водителей об аварии за несколько километров. Как только машины столкнутся - нейросеть, управляющая камерами, передаст информацию на дорожные табло, и водители успеют сориентироваться.