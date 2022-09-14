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27 минут назад

КамАЗ представил вахтовый автобус

Газета.Ru

Российский автопроизводитель КамАЗ презентовал новый вахтовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба компании.

КамАЗ представил вахтовый автобус
Фото: Газета.руГазета.ру

"Полноприводный автобус КамАЗ-6250 – это инновационный автобус-вездеход. Новинка отличается оригинальным дизайном. КамАЗ-6250 может комплектоваться различными вариантами ДВС – дизельным, СПГ или КПГ, а также оснащаться дополнительным набором опций – северное исполнение и дополнительный запас хода (для КПГ) до 550 км", - говорится в сообщении.

Автобус получил силовой каркас и внешнюю облицовку из композитов, передняя часть имеет общие черты с грузовыми автомобилями КамАЗ нового поколения К5.

В салоне могут разместиться 32 пассажира. Он может использоваться как передвижной медицинский кабинет, пункт управления, лаборатория. Базовая версия автобуса КамАЗ-6250 оснащается силовым агрегатом мощностью 290 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что КамАЗ назвал фейками информацию о проблемах с комплектующими для сборки грузовиков.

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