КамАЗ представил вахтовый автобус

"Полноприводный автобус КамАЗ-6250 – это инновационный автобус-вездеход. Новинка отличается оригинальным дизайном. КамАЗ-6250 может комплектоваться различными вариантами ДВС – дизельным, СПГ или КПГ, а также оснащаться дополнительным набором опций – северное исполнение и дополнительный запас хода (для КПГ) до 550 км", - говорится в сообщении.