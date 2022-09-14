Дешевле Весты: обновлён седан Chevrolet Monza

Рестайлинговая «четырехдверка» Шеви предложена с двумя двигателями на выбор, тогда как у дореформенной модели их три. Кроме того, у автомобиля теперь нет «оспортивленных» версий – по крайней мере, пока.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Бюджетный седан Chevrolet с возрожденным именем Monza (в 70-х годах прошлого века так называлась молодежная «двухдверка», а в 80-90-х – бразильский клон Opel Ascona) дебютировал в 2018 году. Поначалу его позиционировали как эксклюзив для Поднебесной, где и налажено производство (за выпуск отвечает СП GM и SAIC), но затем модель добралась и до других стран. Впрочем, первым рынком для пережившей плановый рестайлинг «четырехдверки», разумеется, стал Китай: там продажи посвежевшей модели стартовали сегодня. Кстати, в КНР Monza возглавляет личный рейтинг марки, хотя по итогам прошлого года продажи седана рухнули на 35% до 86 130 единиц.

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«Четырехдверка» обрела новое «лицо»: заменили бампер, фары и радиаторную решетку. Причем решетку по-прежнему делит надвое хромированная полоска, однако нижняя часть теперь больше и расположена под углом, а у той самой «разделительной» плашки появились «ответвления» — совсем как у только-только представленного паркетника Chevrolet Seeker. Не исключено, что такие «усы» станут характерным признаком всех относительно недорогих моделей бренда. Также седану достались 16-дюймовые колеса нового дизайна. А вот «оспортивленных» вариантов RS и Redline, которые имеются у дореформенной Monza, у рестайлинговой модели пока нет.

Колеса.ру

Длина модернизированного седана равна 4656 мм, что на 26 мм больше по сравнению с предыдущими версиями «под спорт» (показатель дореформенной базовой «четырехдверки» – 4614 мм), высота стала меньше на 20 мм (теперь 1465 мм). Ширина и колесная база прежние – 1798 и 2640 мм соответственно.

Интерьер оформили в стиле кросса Chevrolet Tracker RS и упомянутого Seeker, то есть Monza тоже получила нестандартное табло: виртуальная «приборка» расположена поверх корпуса, в который заключен тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма), при этом последний повернут к водителю. Другими также стали передняя панель, рулевое колесо, центральный тоннель и селектор коробки. Наконец, у Chevrolet Monza появился современный блок управления кондиционером, хотя «климата» так и нет. Для модели еще предусмотрены беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, система мониторинга «слепых» зон, круиз-контроль.

Моторная гамма урезана, в отставку отправлена бензиновая «турботройка» 1.0 мощностью 125 л.с. Остались четырехцилиндровый «атмосферник» 1.5 и трехцилиндровый турбомотор 1.3, которые выдают 113 и 163 л.с. соответственно. Седан с турбомотором по умолчанию имеет гибридный довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. Атмосферный двигатель сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, «турботройке» положен классический шестиступенчатый «автомат».

За обновленный седан Chevrolet Monza просят 94 900 – 108 900 юаней, что эквивалентно примерно 822 000 – 943 000 рублей по актуальному курсу. К слову, дореформенная Lada Vesta в РФ сегодня по прайсу стоит от 1 121 900 рублей.