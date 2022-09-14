Салон электрического седана Toyota показали на фото

Toyota bZ3 с батарейным питанием, замеченная в Китае в эти выходные, имеет большой вертикальный дисплей. Судя по шпионским снимкам, салон автомобиля спроектирован по иным принципам, чем у bZ4X. Единственное, что их объединяет, — это приборная панель, расположенная ближе, чем обычно, к лобовому стеклу. Однако формы не совпадают.