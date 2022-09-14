Салон электрического седана Toyota показали на фото

Toyota bZ3 с батарейным питанием, замеченная в Китае в эти выходные, имеет большой вертикальный дисплей. Судя по шпионским снимкам, салон автомобиля спроектирован по иным принципам, чем у bZ4X. Единственное, что их объединяет, — это приборная панель, расположенная ближе, чем обычно, к лобовому стеклу. Однако формы не совпадают.
Новый седан имеет прямоугольный главный экран, по-другому расположенную переднюю панель и центральный тоннель, приподнятый селектор трансмиссии и практически полное отсутствие аппаратных кнопок.
Более ранние изображения, загруженные в базу данных Министерства промышленности Китая, показывают bZ3 в деталях. Некоторые его технические характеристики также уже известны. Например, автомобиль имеет длину 4,7 метра и использует один электродвигатель мощностью до 245 л.с. Его тяговые аккумуляторы производятся китайским автомобильным гигантом BYD.