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2 часа назад

Новости автомира: в РФ исчезают запчасти для иномарок

Max-cars.ru

В РФ могут начаться массовые проблемы с ремонтом автомобилей тех марок, которые приостановили работу в России или ушли с рынка.

В РФ исчезают запчасти для иномарок
Фото: РИА Новости/Наталья ГоршковаРИА Новости/Наталья Горшкова

Как стало известно «Max-Cars», даже параллельный импорт запчастей может не спасти в случае со сложными технологически компонентами. Если расходники в виде фильтров, масел и других деталей можно купить у сторонних поставщиков, то более сложные запчасти искать сложно.

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«Сложно с электронными компонентами, контроллерами управления двигателем. Их у сторонних производителей не найти», — говорит Александр Пахомов, основатель общества независимых СТО.

Как отмечает Пахомов, из ситуации выходят покупкой компонентов на вторичном рынке с битых машин. Потом такие блоки перепрограммируют под нужный автомобиль. Да, деталь можно заказать у крупного дистрибьютора. Но сроки поставки начинаются от одного месяца. Остается возможность ввозить запчасти из соседних стран. Но и тут производители вводят ограничения.

Например, когда автозаводы увидели рост объемов продаж запчастей в Казахстане, туда начали уменьшать объемы поставок. В итоге российские покупатели фактически оставили без обслуживания местных автомобилистов. Это же касается Турции, откуда тоже настраивают параллельный импорт.

Пока в РФ отменили многие бюрократические процедуры, чтобы обеспечить рынок новыми машинами и запчастями. Но если в случае с компонентами это отчасти работает, то с новыми автомобилями не помогло. По мере выявления производителями цепочек поставок запчастей их явно будут перекрывать в рамках борьбы с обходом санкций. Поэтому на рынке сервиса для автомобилей уже сегодня сталкиваются с дефицитом некоторых компонентов.

Как отмечают владельцы иномарок, уже сегодня обслуживание машин выросло. Например, собственник Audi Q7 вместо плановых 30 тысяч рублей отдал за очередное ТО 90 тысяч. И был вынужден платить, чтобы не потерять гарантию. Владелец BMW 5 при прохождении ТО не заметил подорожания, но запчасти пришлось покупать самому. Да, не оригинальные, но итальянского производства.

И дальше ожидается, что ситуация с поставками оригинальных компонентов для иномарок ушедших автокомпаний усугубится. Спасать будет Китай, но качество запчастей оттуда зачастую оставляет желать лучшего.

Автоновости,Audi Q7,BMW,Audi,Александр Пахомов,
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