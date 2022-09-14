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1 час назад

Новости автомира: новый Рейндж Ровер появился у российских дилеров. Цена — втрое выше, чем в Европе

Wroom.ru

Официальные дилеры начали продавать новые «Рейндж Роверы», ввезённые неофициальными путями.

В России новый Range Rover продают втрое дороже, чем в Европе
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Внедорожник Range Rover пятого поколения должен был выйти на российский рынок ещё весной 2022 года, но из-за известных событий британская компания остановила поставки машин и запуск новых моделей. А теперь модель всё-таки появилась в продаже.

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Машины ввозят обходными путями из Европы, оформляя их на частных лиц. Однако продажами занимаются, в том числе, и официальные дилеры компании Jaguar Land Rover. Как отмечает «Авторевю», заводской гарантии у таких «Рейндж Роверов» нет, только дилерская.

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В российских автосалонах можно найти внедорожники с трёхлитровыми турбодизелями мощностью 350 л. с. и с бензиновыми моторами V8 4.4 мощностью 530 л. с. У всех машин — восьмиступенчатый автомат, подключаемый полный привод с понижающей передачей, пневмоподвеска и шасси с подруливающими задними колёсами.

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Единого официального прайс-листа на модель нет, и дилеры устанавливают цены по своему усмотрению. Стоимость машин в наличии — от 27 до 34 миллионов рублей. Для сравнения: в Германии цены на «Рейндж» в три с лишним раза ниже — от 126 тысяч евро или 7,7 млн рублей по текущему курсу.

Таким же «неофициальным» образом дилеры хотят продавать и Range Rover Sport нового поколения: начало поставок ожидается в октябре.

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