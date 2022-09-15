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1 час назад

Новости автомира: стало известно, кто будет снабжать батареями российские электрокары E-Neva

Motor.ruиещё 3

Электромобили E-Neva будут оснащаться литий-ионными тяговыми батареями производства петербургской аккумуляторной компании «Ригель». Как сообщает «Коммерсантъ», сегодня руководство подпишет соглашение о сотрудничестве с создателем «Невы» — Обуховским заводом, входящим в состав оборонного концерна «Алмаз-Антей». Завод уже показал один ходовой прототип и два макета перспективных электрокаров, но даты их появления пока не называются.

Электрокары E-Neva оснастят литий-ионными батареями из Петербурга
Фото: © Газета.ru© Газета.ru

Аккумуляторная компания «Ригель» была создана на базе завода «Тюдоръ» — первого в России аккумуляторного завода, основанного еще в 1897 году. В основном «Ригель» выполняет государственные оборонные заказы, производя транспортные батареи, а также аккумуляторы для средств связи и вычислительной техники.

В нынешнем году компания модернизировала свою площадку в Санкт-Петербурге, увеличив производственную мощность в три раза — до трех миллионов ампер-часов в год. В улучшение и оптимизацию было вложено 400 миллионов рублей из собственных средств фирмы.

Батареи российского производства будут использоваться для машин на газоэлектрической платформе Neva, которая, по словам представителей Обуховского завода, уже является завершенным продуктом и может лечь в основу самых различных автомобилей.

Накануне в рамках международного газового форума «Алмаз-Антей» представил концепты двух электрокаров — купе-кроссовера и фургона. До этого, в июле, разработчики показали ходовой прототип электрического кроссовера E-Neva и раскрыли его характеристики: автомобиль получил двухмоторную силовую установку мощностью 435 лошадиных сил, батарею емкостью 90 киловатт-часов, позволяющую проезжать до 463 километров без подзарядки.

Подробности о других моделях производитель пока держит в секрете. Также неизвестно, какой будет емкость аккумуляторов производства «Ригель».

Автоновости,Коммерсант,Алмаз-Антей,
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