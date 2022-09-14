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10 минут назад

Новости автомира: средняя цена нового автомобиля в России взлетела на 22%

Лера Букина

По итогам 8 месяцев средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России повысилась до 2 млн 290 тыс. рублей. Данный показатель превышает на 22% уровень прошлого года, заявил исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Цены на новые авто взлетели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также отмечается, что к 2014 году цена выросла на 129%.

«Несмотря на то, что ситуация на рынке меняется каждую неделю, эксперты агентства все же считают, что на данном этапе развития рынка можно вести речь о некой стабилизации цен», — пишет портал.

Наибольший скачок цен был зафиксирован в апреле — в период озабоченности из-за дефицита машин на рынке.

По мнению экспертов, на средневзвешенную цену могут оказать влияние китайские бренды и отечественная LADA.

Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на данные «Автостата», сообщила, что стоимость автомобилей с пробегом к концу лета в России вновь стала демонстрировать рост. Отмечается, что средневзвешенная стоимость подержанного автомобиля по итогам января—августа достигла 1,2 млн рублей, что выше на 60% показателя начала года.

Автоновости,Lada,Сергей Удалов,
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