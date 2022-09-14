Цены на новые авто взлетели

По итогам 8 месяцев средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России повысилась до 2 млн 290 тыс. рублей. Данный показатель превышает на 22% уровень прошлого года, заявил исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

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Также отмечается, что к 2014 году цена выросла на 129%.

«Несмотря на то, что ситуация на рынке меняется каждую неделю, эксперты агентства все же считают, что на данном этапе развития рынка можно вести речь о некой стабилизации цен», — пишет портал.

Наибольший скачок цен был зафиксирован в апреле — в период озабоченности из-за дефицита машин на рынке.

По мнению экспертов, на средневзвешенную цену могут оказать влияние китайские бренды и отечественная LADA.