«АвтоВАЗ» рассказал, когда Niva получит новый двигатель

«Не одно поколение любителей "Нивы" критикуют "АвтоВАЗ", желая, чтобы двигатель был более мощный и тяговитый. Эти идеи и предложения были услышаны, и со следующего года мы будем выпускать "Ниву" с новым, более мощным двигателем. Мы уверены, что это даст даже не вторую жизнь, а новое дыхание "Ниве"», — заявил Соколов.