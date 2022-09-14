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34 минуты назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» рассказал, когда Niva получит новый двигатель

Никита Бородкин

В 2023 году «АвтоВАЗ» планирует начать выпуск новой модификации трехдверного внедорожника Lada Niva Legend. Как сообщает «АвтоСреда», президент компании Максим Соколов на презентации «Центра Нивы Тольятти» рассказал, что модель укомплектуют более мощным двигателем.

«АвтоВАЗ» рассказал, когда Niva получит новый двигатель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не одно поколение любителей "Нивы" критикуют "АвтоВАЗ", желая, чтобы двигатель был более мощный и тяговитый. Эти идеи и предложения были услышаны, и со следующего года мы будем выпускать "Ниву" с новым, более мощным двигателем. Мы уверены, что это даст даже не вторую жизнь, а новое дыхание "Ниве"», — заявил Соколов.

Он также отметил, что сам автомобиль сохранит традиционный трехдверный дизайн. Кроме того, в ходе мероприятия Соколов вручил первому дизайнеру Niva Валерию Семушкину сертификат на первый серийный автомобиль Lada Niva Sport.

Напомним, что в конце августа «АвтоВАЗ» заявил о начале продаж внедорожника Niva Travel модельного ряда 2022 года. Стоимость автомобиля в базовой версии начинается от 797 тыс. рублей.

Автоновости,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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