СМИ поспешили продать калужский Volkswagen новым владельцам

Накануне появилась информация о том, что производственные мощности Volkswagen, расположенные в Калужской области, может купить концерн Steyr, возглавляемый бывшим "газовцем" и гендиректором концерна Magna Зигфридом Вольфом. Однако в Steyr заявили, что не заинтересованы в покупке российских активов немецкой марки.

Фото: пресс-служба Volkswagen пресс-служба Volkswagen

Предполагалось, что сборочный завод и предприятие по выпуску двигателей после сделки возобновят производство автомобилей, но не Volkswagen, а под другим брендом, причем комплектующие якобы будут поставляться из Германии.

С одной стороны, пишет New Europe, это могло бы быть выгодным для Volkswagen на фоне текущей геополитической ситуации, так как компания смогла бы хотя бы частично получать дивиденды от своих многомиллионных вложений, сделанных в развитие калужского кластера.

С другой стороны, подобное решение сделало европейские санкции бессмысленными: управлять заводами Volkswagen могла быть назначена "Группа ГАЗ" Олега Дерипаски, который бы продолжил зарабатывать, а не терпеть лишения от введённых ЕС ограничений.

Как бы там ни было, но у Steyr Automotive планов по покупке российских активов Volkswagen нет, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу концерна. В "Группе ГАЗ" также сообщили, что не имеют сведений о намерениях Volkswagen изменить статус владения собственными активами в России.