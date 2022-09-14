Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
27 минут назад

Новости автомира: СМИ поспешили продать калужский Volkswagen новым владельцам

Российская Газета

Накануне появилась информация о том, что производственные мощности Volkswagen, расположенные в Калужской области, может купить концерн Steyr, возглавляемый бывшим "газовцем" и гендиректором концерна Magna Зигфридом Вольфом. Однако в Steyr заявили, что не заинтересованы в покупке российских активов немецкой марки.

СМИ поспешили продать калужский Volkswagen новым владельцам
Фото: пресс-служба Volkswagenпресс-служба Volkswagen

Предполагалось, что сборочный завод и предприятие по выпуску двигателей после сделки возобновят производство автомобилей, но не Volkswagen, а под другим брендом, причем комплектующие якобы будут поставляться из Германии.

С одной стороны, пишет New Europe, это могло бы быть выгодным для Volkswagen на фоне текущей геополитической ситуации, так как компания смогла бы хотя бы частично получать дивиденды от своих многомиллионных вложений, сделанных в развитие калужского кластера.

С другой стороны, подобное решение сделало европейские санкции бессмысленными: управлять заводами Volkswagen могла быть назначена "Группа ГАЗ" Олега Дерипаски, который бы продолжил зарабатывать, а не терпеть лишения от введённых ЕС ограничений.

Как бы там ни было, но у Steyr Automotive планов по покупке российских активов Volkswagen нет, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу концерна. В "Группе ГАЗ" также сообщили, что не имеют сведений о намерениях Volkswagen изменить статус владения собственными активами в России.

Заводы Volkswagen, расположенные в Калуге и Нижнем Новгороде, приостановили выпуск продукции в марте 2022 года, также концерн объявил о приостановке поставок машин в Россию.

Автоновости,Volkswagen,Зигфрид Вольф,Олег Дерипаска,Группа ГАЗ,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители