Какие машины нельзя ввозить из Казахстана

Федеральная таможенная служба зафиксировала увеличение числа ввозимых из Казахстана в Россию автомобилей в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что за первые восемь месяцев в РФ поступило 6,5 тыс. таких машин, что превышает уровень прошлого года такого же периода в 15 раз.

Вместе с тем в ФТС указали на то, что не все автомобили из Казахстана разрешено ввозить в Россию. Граждане, которые постоянно проживают в России, не смогут ввозить машины, выпущенные в Казахстане по «пониженным» и «нулевым» ставкам ввозных таможенных пошлин.

«Это связано с тем, что у Казахстана есть обязательства, которые были приняты при присоединении страны к ВТО, одним из которых является применение в отношении некоторых категорий автомобилей «пониженных» ставок ввозных таможенных пошлин. Такие транспортные средства являются условно выпущенными, находятся под таможенным контролем и не подлежат вывозу в другие страны ЕАЭС», — пояснили в ведомстве.

Во избежание проблем целесообразно перед приобретением автомобиля запросить у продавца документацию, которая сможет подтвердить, что машина была ввезена и выпущена в соседнем государстве с полной уплатой ввозной пошлины.

Россиянам также рекомендуют быть осторожными с покупкой электрокаров в Казахстане. Там предусмотрены особые условия в виде «таможенной льготы» с освобождением от уплаты ввозной таможенной пошлины. Следовательно, передавать во владение водителям, которые постоянно проживают на российской территории, нельзя.

Еще один нюанс, на который россиянам рекомендуют обратить внимание, — в Казахстане на продажу могут выставить автомобили, которые не были ранее задекларированы.