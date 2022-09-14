В Москве сертифицируют камеры, штрафующие за шум

К сертификации готовят прототипы специальных дорожных камер, позволяющих назначать штрафы владельцам очень шумных автомобилей. Данная информация была передана Максимом Ликсутовым, являющимся главой столичного департамента транспорта.

Фото: Car.ru Car.ru

Представители мэрии планируют наказывать данных автовладельцев и байкеров штрафами, размеры которых составляют 5 000 руб. Ликсутов отметил, что в настоящее время разработчики камер со специальными шумомерами должны удостоверится в точности действия данных устройств. В первую очередь, такие аппараты должны однозначно определять источники шума, для исключения ошибочных назначений штрафов.

Видео дня

Чиновник заявил, что был уже подготовлен ряд прототипов. Теперь ведутся работы, касающиеся прохождения необходимого объёма сертификаций, чтобы данные камеры стали официальными средствами измерения, а также правильно и эффективно функционировали, основываясь на понятных алгоритмах.

Следует убедиться в том, что измерения являются максимально точными, чтобы избежать ошибок. Таким образом, штрафы будут высылаться именно тем автомобилистам, которые нарушили правила.

Глава Департамента транспорта пока не сообщил конкретные сроки появления таких устройств на столичных автотрассах. По словам Ликсутова, в настоящее время главное сделать максимально хороший и качественный продукт. Поэтому московские власти не будут спешить в данном вопросе.

Про ужесточение ответственности для хозяев очень шумных машин и мотоциклов власти Москвы говорят ещё с начала лета 2021 года. Представители Мосгордумы осенью решили выписывать таким нарушителям штрафы в размере от 5 000 руб., если источником соответствующего шума является байк или машина, которые принадлежат частному лицу. Для юрлиц штрафы стартуют от 50 000 руб.