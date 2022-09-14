Чем руководствуются американцы при выборе автомобиля

Аналитическое агентство Statista провело исследование, в ходе которого выяснило, на какие факторы в первую очередь обращают внимание жители США при выборе новых автомобилей.

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Согласно статистике, внешний вид, качество отделочных материалов и технические характеристики машин играют для американцев гораздо меньшую роль, чем окончательная цена, расход топлива и пригодность машины к ежедневной эксплуатации.

На последнем месте в списке критериев оказался дизайн автомобилей. Согласно статистике, экстерьер транспортных средств играет важную роль лишь для 32 процентов американцев. Для 38 процентов жителей США определяющим фактором при выборе машины становится заводская гарантия и обслуживание у дилера. Чуть большему количеству респондентов важен водительский комфорт.

Statista

На качество отделочных материалов автомобиля обращают внимание 43 процента клиентов. Для такого же количества покупателей важную роль играет возможность ежедневной эксплуатации машины. Что касается цены, то на неё ориентируются 46 процентов американцев.

При этом чуть больше половины опрошенных — 55 и 56 процентов жителей США -- заявили, что главными критериями при подборе новой машины являются безопасность и топливная экономичность.