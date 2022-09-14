Продажи люксовых авто в России рухнули на 80%

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило о колоссальном падении продаж новых автомобилей класса люкс в России в августе. Так, они сократились на 82%, до 17 штук. Аналитики сослались на данные системы электронных паспортов транспортных средств.

«В августе 2022 года россияне приобрели всего 17 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 82% меньше, чем за тот же период прошлого года (97 шт.)», — подчеркнули в заявлении.

Отмечается, что в августе граждане РФ купили семь новых автомобилей Rolls-Royce, по три — Bentley и Lamborghini, два Ferrari, по одному — Aurus и Maserati. Aston Martin никто не приобрел.

«При этом 11 из 17 суперкаров, то есть 65%, обрели прописку в Москве», — отметили в «Автостате».

Также сообщается, что два автомобиля купили в Республике Татарстан. Остальные купили в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижегородской области и Республике Марий Эл».