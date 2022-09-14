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21 минуту назад

Новости автомира: продажи люксовых авто в России рухнули на 80%

Лера Букина

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило о колоссальном падении продаж новых автомобилей класса люкс в России в августе. Так, они сократились на 82%, до 17 штук. Аналитики сослались на данные системы электронных паспортов транспортных средств.

Продажи люксовых авто в России рухнули на 80%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В августе 2022 года россияне приобрели всего 17 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 82% меньше, чем за тот же период прошлого года (97 шт.)», — подчеркнули в заявлении.

Отмечается, что в августе граждане РФ купили семь новых автомобилей Rolls-Royce, по три — Bentley и Lamborghini, два Ferrari, по одному — Aurus и Maserati. Aston Martin никто не приобрел.

«При этом 11 из 17 суперкаров, то есть 65%, обрели прописку в Москве», — отметили в «Автостате».

Также сообщается, что два автомобиля купили в Республике Татарстан. Остальные купили в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижегородской области и Республике Марий Эл».

Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба зафиксировала увеличение числа ввозимых из Казахстана в Россию автомобилей в 2022 году. Отмечается, что за первые восемь месяцев в РФ поступило 6,5 тыс. таких машин, что превышает уровень прошлого года такого же периода в 15 раз.

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