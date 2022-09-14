Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Энтузиасты представили потенциальный дизайн Lada Vesta SUV

Газета.Ruиещё 1

Компания "АвтоВАЗ" анонсировала кроссовер на платформе российской разработки, лежащей в основе модели Lada Vesta.

Энтузиасты представили потенциальный дизайн Lada Vesta SUV
Фото: kolesa.rukolesa.ru

Портал "Колёса.ру" представил, как может выглядеть новинка, и опубликовал изображения дизайна модели. При подготовке изображений дизайнеры ориентировались на внешний вид рестайлинговой Lada Vesta, премьера которой состоялась в начале года.

Художники предположили, что спереди кроссовер получит схожую решетку радиатора и граненый дизайн бампера.

Автомобиль изобразили как с традиционными, так и "двухэтажными" фарами. Сзади модель получила аналогичные Vesta NG светодиодные фонари и похожий по оформлению бампер. Vesta построена на платформе B/C (переработка нереализованного проекта Lada С, существовавшего с 2004 по 2009 годы).

Сроков выпуска нового кроссовера глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов не называл. Перезапуск производства обновленной Lada Vesta в Тольятти намечен на весну 2023 года.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" наладит выпуск Niva с "более мощным" двигателем в 2023 году.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители