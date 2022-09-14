Энтузиасты представили потенциальный дизайн Lada Vesta SUV

Компания "АвтоВАЗ" анонсировала кроссовер на платформе российской разработки, лежащей в основе модели Lada Vesta.

Фото: kolesa.ru kolesa.ru

Портал "Колёса.ру" представил, как может выглядеть новинка, и опубликовал изображения дизайна модели. При подготовке изображений дизайнеры ориентировались на внешний вид рестайлинговой Lada Vesta, премьера которой состоялась в начале года.

Художники предположили, что спереди кроссовер получит схожую решетку радиатора и граненый дизайн бампера.

Автомобиль изобразили как с традиционными, так и "двухэтажными" фарами. Сзади модель получила аналогичные Vesta NG светодиодные фонари и похожий по оформлению бампер. Vesta построена на платформе B/C (переработка нереализованного проекта Lada С, существовавшего с 2004 по 2009 годы).

Сроков выпуска нового кроссовера глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов не называл. Перезапуск производства обновленной Lada Vesta в Тольятти намечен на весну 2023 года.