Эксперт предсказал закрытие больше тысячи автосалонов до конца года

«Только за первое полугодие 2022 года с России было закрыто 160 автосалонов. Активнее всего сворачивали свою деятельность партнеры таких марок, как Cadillac, Renault, Peugeot, Jaguar и Land Rover. Сегодня часть автосалонов перепрофилировалась на продажу автомобилей с пробегом, но к концу 2023 года количество стоковых автотранспортных средств в хорошем техническом состоянии ожидаемо сократится», — приводятся слова главы ассоциации оценщиков.