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52 минуты назад

Новости атомира: эксперт Кулаков предсказал закрытие больше 1 тыс. автосалонов до конца года

Газета.Ru

Количество дилерских центров в России до конца текущего года может сократиться на треть, рассказал «Известиям» рассказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

Эксперт предсказал закрытие больше тысячи автосалонов до конца года
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

По оценке Кулакова, сегодня в РФ действуют 3,2 тыс. дилерских центра. Таким образом, согласно заявлению эксперта, за оставшиеся 3,5 месяца в стране прекратят работу почти 1,1 тыс. автосалонов.

«Только за первое полугодие 2022 года с России было закрыто 160 автосалонов. Активнее всего сворачивали свою деятельность партнеры таких марок, как Cadillac, Renault, Peugeot, Jaguar и Land Rover. Сегодня часть автосалонов перепрофилировалась на продажу автомобилей с пробегом, но к концу 2023 года количество стоковых автотранспортных средств в хорошем техническом состоянии ожидаемо сократится», — приводятся слова главы ассоциации оценщиков.

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