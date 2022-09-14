Эксперт предсказал закрытие больше тысячи автосалонов до конца года

Количество дилерских центров в России до конца текущего года может сократиться на треть, рассказал «Известиям» рассказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.
По оценке Кулакова, сегодня в РФ действуют 3,2 тыс. дилерских центра. Таким образом, согласно заявлению эксперта, за оставшиеся 3,5 месяца в стране прекратят работу почти 1,1 тыс. автосалонов.
«Только за первое полугодие 2022 года с России было закрыто 160 автосалонов. Активнее всего сворачивали свою деятельность партнеры таких марок, как Cadillac, Renault, Peugeot, Jaguar и Land Rover. Сегодня часть автосалонов перепрофилировалась на продажу автомобилей с пробегом, но к концу 2023 года количество стоковых автотранспортных средств в хорошем техническом состоянии ожидаемо сократится», — приводятся слова главы ассоциации оценщиков.