Renault тестирует новый городской электрокар

Поскольку марка Renault планирует отметить 50-летие легендарной модели 5 необычным концептом на Парижском автосалоне, стало известно о том, что компания начала испытания хетча, который появится в 2024 году.

Хотя кузов установлен от Clio, данный мул выделяется благодаря широким крыльям, которые намекают на большею колею, а также на решетке радиатора появился порт для зарядки. Разумеется, серийная модель будет выглядеть совсем не так, как эта, поскольку ожидается, что автомобиль будет повторять концепт Renault 5, который был представлен в 2021 году.