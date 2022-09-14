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1 час назад

Новости автомира: Renault тестирует новый городской электрокар Renault 5

ПроКроссовер.ру

Поскольку марка Renault планирует отметить 50-летие легендарной модели 5 необычным концептом на Парижском автосалоне, стало известно о том, что компания начала испытания хетча, который появится в 2024 году.

Renault тестирует новый городской электрокар
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Хотя кузов установлен от Clio, данный мул выделяется благодаря широким крыльям, которые намекают на большею колею, а также на решетке радиатора появился порт для зарядки. Разумеется, серийная модель будет выглядеть совсем не так, как эта, поскольку ожидается, что автомобиль будет повторять концепт Renault 5, который был представлен в 2021 году.

Renault уже раскрыл несколько деталей о предстоящей серийной модели, и предполагается, что в ней будет использоваться электродвигатель мощностью 134 л.с., а также ряд компонентов, которые будут общими с другими EV. Это поможет снизить затраты, и компания ранее заявляла, что модель будет примерно на 33% дешевле, чем Zoe, которую 5 предположительно заменит.

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