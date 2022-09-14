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1 час назад

Россияне стали массово завозить автомобили из Казахстана

Секрет Фирмы

За восемь месяцев 2022 года в Россию завезли более 6500 автомобилей из Казахстана, говорится на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС). Это в 15 раз больше, чем за тот же период 2021-го. Резкий рост связали с прекращением поставок машин из стран Запада. Кроме того, из-за наложенных на Россию санкций из США нельзя ввозить авто дороже $50 000, а из Европы — дороже €50 000.

Россияне стали массово завозить автомобили из Казахстана
Фото: transport-auto.com, CC BY-SA 3.0transport-auto.com, CC BY-SA 3.0

Таможенники также напомнили о некоторых правилах ввоза машин из Казахстана в Россию. Люди, постоянно живущие в РФ, сейчас не могут привезти из соседней республики машины, выпущенные по «пониженным» и «нулевым» ставкам таможенных пошлин. Когда Казахстан вступал во Всемирную торговую организацию (ВТО), он условился не поставлять такие автомобили в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

ФТС посоветовала россиянам перед покупкой машины в Казахстане получить у продавца документы, подтверждающие полную уплату ввозной пошлины. То есть продавец должен подтвердить, что автомобиль выпустили или завезли в республику не по «пониженной» ставке и не по таможенной льготе.

Также покупателям стоит быть осторожнее с покупкой электромобилей. В Казахстане они освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошлины. Поэтому их нельзя передавать автолюбителям водителям, постоянно проживающим в России.

У российских автодилеров возникла сильная нехватка иномарок, так как некоторые зарубежные автокомпании весной объявили о приостановке своей деятельности в России. Корпорации Renault и General Motors и вовсе решили покинуть российский рынок. В итоге оставшиеся у продавцов иномарки начали стремительно дорожать.

На этом фоне казахстанские автосалоны стали для россиян альтернативным местом покупки машин.

Автоновости,Renault,ФТС России,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,General Motors,ЕАЭС,ВТО,
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