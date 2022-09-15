Дебютировал спорткар Ford Mustang нового поколения

Компания Ford представила новое, седьмое по счету поколение спорткара Mustang. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Модель дебютировала на автосалоне в Детройте.
Новый Ford Mustang будет предлагаться в кузовах купе и кабриолет. Внешне модель отличается более тонкими светодиодными фарами, двойными воздухозаборниками в передней решетке, а также 19-дюймовыми многоспицевыми легкосплавными дисками и тормозами Brembo. В Ford утверждают, что в целом экстерьер новинки стал более резким.
В салоне на передней панели установлены два планшета. Один представляет собой 12,4-дюймовую цифровую приборную панель, а другой — 13,2-дюймовый экран фирменной информационно-развлекательной системы Ford SYNC4. Медиасистема поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в машине предусмотрено беспроводное зарядное устройство для смартфонов.
Новый Ford Mustang оснащается с 2,3-литровым мотором с турбонаддувом, а также 5,0-литровым V8 для GT-версии. Коробки передач — механическая и десятиступенчатый «автомат». Привод только задний. Водитель может выбрать один из шести режимов движения, в том числе спортивный, для гоночного трека и драг-рейсинга.