В России ожидается значительное сокращение господдержки спроса в автопроме в 2023 году в связи с недостатком платежей со стороны самой отрасли. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что уменьшение финансирования отрасли будет составлять около трети от уровня дотаций последних лет.

«На льготные автокредитование и лизинг сейчас заложено менее 10 млрд рублей против традиционных в последние годы 15 млрд рублей. Утильсбор от импорта машин, который в этом году вырос, отрасли отдавать пока не хотят», — говорится в сообщении.

Вместе с тем издание указывает на то, что обычной схемы субсидирования спроса на автомобили за счет утильсбора теперь нет. Это связано с решением иностранных компаний остановить выпуск машин в РФ, а также с утратой поступлений утильсбора от них. В результате в настоящее время проблематично

сохранить те объемы финансирования даже на импортозамещение компонентов, которые были ранее.

Один из источников издания отметил отсутствие подтверждения ранее заложенных на 2023 год средств даже на основную программу льготного лизинга и кредитования.

«Не говоря уже о средствах на импортозамещение компонентов, о котором говорится в проекте новой стратегии автопрома», — подчеркнул он.

Ранее ожидалось, что в 2023 году на льготное автокредитование власти направят 13,3 млрд рублей, на лизинг — еще 5,1 млрд рублей.

По словам другого источника на рынке, в настоящее время речь идет о сумме «значительно ниже 10 млрд рублей».