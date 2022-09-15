Цены на Kia Sportage в России превысили разумные пределы

В середине июля на российском сайте Kia неожиданно появились рекомендованные розничные цены на Sportage нового поколения без объявления официального старта продаж – они стартуют с отметки в 2,85 миллиона рублей. Некоторое количество кроссоверов, произведенных до приостановки работы завода «Автотор», отгрузили дилерам, которые в свою очередь не стали следовать рекомендациям компании: разброс реальных цен удивил. Как сообщает «Российская газета», стоимость Sportage в автосалонах достигает пяти миллионов рублей.

Kia Sportage нового поколения поступил в продажу в двух модификациях: с атмосферным двигателем 2.0 (150 сил) в сочетании с шестиступенчатой «механикой» или автоматом, и с безнаддувным 2,5-литровым агрегатом (190 сил) в связке с восьмидиапазонным автоматом. На выбор предложены семь уровней исполнения: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Style, X-Line и X-Line+

«Российская газета» приводит в пример Sportage в комплектации Luxe с двухлитровым мотором мощностью 150 лошадиных сил и передним приводом. РРЦ на такую версию составляет 3 124 900 рублей. У одного дилера такой кроссовер выставлен за 3 224 900 рублей, а у другого – за 4 639 900 рублей.

Автомобиль в исполнении Prestige, который, согласно сайту Kia, должен стоить 3 414 900 рублей, продают за 4 829 900 рублей. Это дороже топовой версии X-Line+ в официальном прайс-листе автопроизводителя: РРЦ на кроссовер в этой комплектации, оснащенный 2,5-литровым мотором на 190 сил и полным приводом, составляет 4 039 900 рублей.