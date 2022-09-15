Sollers может возобновить сборку Ford Transit

В начале сентября российская компания «Соллерс Авто», в активах которой есть совместное предприятие c Ford по выпуску фургонов Transit, объявила, что намерена производить автомобили под собственной маркой. Газета «Ведомости» прочила в партнеры по проекту китайский JAC и его модели, которые смогли бы заменить Транзит, однако теперь появилась иная информация: якобы, на мощностях завода в Елабуге будут выпускаться все те же Ford Transit, но под брендом Sollers.

Фото: © Sollers-auto.com © Sollers-auto.com

Ford Transit не выпускается в Елабуге с весны этого года по инициативе американской стороны. Как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на инсайдеров, производство этой модели перезапустят, но уже под собственной маркой Sollers и с другим названием. А комплектующие для фургонов будут поставлять по схеме прокси-импорта с турецкого завода Ford. Упоминается и «перезапуск» производства 2,2-литровых турбодизелей.

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Косвенным подтверждением этой информации можно считать то, что в июне представители «Соллерса» заявляли: «производство каких бы то ни было новых моделей и брендов (помимо Ford Transit, – прим.) на мощностях СП не представляется возможным».

Позже, когда «Соллерс» объявила о выпуске машин под собственным брендом, Минпромторг сообщил, что это будут «коммерческие автомобили бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонны». Глава Минпромторга Денис Мантуров в свою очередь отметил, что модель Sollers позволит «заменить приостановленное производство Ford Transit в России, расширить линейку на рынке в данном сегменте, а также удовлетворить спрос на коммерческую технику со стороны российских потребителей».