У АвтоВАЗа не хватает ремней безопасности для Lada Niva Legend

С конвейера АвтоВАЗа продолжают сходить некомплектные автомобили (нет ремней безопасности) Lada Niva Legend 3D, сообщает паблик Avtograd News. На территории "старого" трека уже скопилось порядка 2 500 неукомплектованных машин.

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АвтоВАЗ назвал цены на упрощенную "Ниву" в июле. Стоимость автомобиля составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 808 900 рублей без ее использования.

В оснащение Niva Legend в версии Classic входят гидроусилитель руля, стальная защита двигателя, 16-дюймовые штампованные колеса и всесезонные шины, передние электростеклоподъемники, дневные ходовые огни и бортовой компьютер.