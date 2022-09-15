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1 час назад

Новости автомира: у АвтоВАЗа не хватает ремней безопасности для Lada Niva Legend

Российская Газета

С конвейера АвтоВАЗа продолжают сходить некомплектные автомобили (нет ремней безопасности) Lada Niva Legend 3D, сообщает паблик Avtograd News. На территории "старого" трека уже скопилось порядка 2 500 неукомплектованных машин.

У АвтоВАЗа не хватает ремней безопасности для Lada Niva Legend
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

АвтоВАЗ назвал цены на упрощенную "Ниву" в июле. Стоимость автомобиля составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 808 900 рублей без ее использования.

В оснащение Niva Legend в версии Classic входят гидроусилитель руля, стальная защита двигателя, 16-дюймовые штампованные колеса и всесезонные шины, передние электростеклоподъемники, дневные ходовые огни и бортовой компьютер.

Автомобили выпускаются в "антисанкционном" исполнении. Они лишены ряда опций, в том числе подушки безопасности, ABS и "ЭРА-ГЛОНАСС".

Автоновости,Lada,Автоваз,
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