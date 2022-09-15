Назван возможный поставщик моторов для электрического «Москвича»

Завод «Москвич» (бывший «Рено Россия») ищет поставщиков для будущих электрокаров. Двигателями «батарейные» автомобили может обеспечить производитель коммерческих электрокаров «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (EVM), известный по проекту электрического УАЗ «Профи». Как сообщают «Известия» со ссылкой на главу петербургской компании Ильи Рашкина, переговоры с руководством «Москвича» о поставках электромоторов уже ведутся.

Фото: © Mos.ru © Mos.ru

Глава EVM отметил, что электродвигатели производства «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» могут использоваться для различных типов транспорта — то есть, они сгодятся не только для коммерческих, но и для легковых автомобилей. Помимо двигателей, EVM готов поставлять на «Москвич» и силовую электронику.

Установка разработки EVM дебютировала в начале 2022 года на электрическом грузовике на базе УАЗ «Профи». Ее подробные характеристики создатели не раскрыли. Известно лишь, что запас хода электро-«Профи» составит 300 километров, а масса мотора — всего 50 килограммов. Вместе с двигателем грузовик оснастили собственной бортовой электроникой и программным обеспечением. Позже фирма заявила, что готова перевести на электротягу и УАЗ «Патриот».

Что касается «Москвича», то его планы пока неизменны: производство стартует до конца года, и с конвейера должны успеть сойти 600 автомобилей, 200 из которых — электрокары.