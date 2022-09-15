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1 час назад

Новости автомира: в Казахстане построят мультибрендовый завод по выпуску китайских автомобилей

Motor.ruиещё 1

Компания «Астана Моторс» подписала меморандум с тремя китайскими автопроизводителями – Chery, Changan и Great Wall Motor. Документ подтверждает право выпускать автомобили перечисленных марок на новом мультибрендовом заводе в Казахстане по лицензионным соглашениям. Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на представителя «Астана Моторс», строительство предприятия начнется в 2023 году в Индустриальной зоне Алматы.

В Казахстане построят завод по выпуску авто Chery, Changan и Great Wall
Фото: © Астана Моторс© Астана Моторс

Завод будет достроен в 2025 году, и там организуют производство моделей Chery, Changan и Haval (принадлежит GWM). Автомобили планируется выпускать исключительно мелкоузловым методом со сваркой и окраской кузова. Согласно планам, производственная мощность нового мультибрендового предприятия составит 90-10 тысяч автомобилей в год, и 60 процентов от этого объема (примерно 55 тысяч машин) экспортируют в страны СНГ. Будет ли в этом списке Россия, не уточняется.

На опубликованном слайде можно рассмотреть расположение цехов на территории в 100 тысяч квадратных метров. На карте присутствуют цеха сварки и окраски, сборочные цеха площадью 25 тысяч квадратных метров, а также несколько заводов-поставщиков, выпускающих автомобильные кресла, мультимедийные системы, коврики и пластиковые детали. Размечены и складские помещения. Новый завод будет соседствовать с Hyundai Trans Kazakhstan.

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Инвестиции в проект по строительству нового автомобильного предприятия в Астане составят «порядка 200 миллионов долларов». На заводе организуют около 2,2 тысячи рабочих мест.

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