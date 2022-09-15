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22 минуты назад

Новости автомира: Chery изменила стоимость двух кроссоверов в России

Motor.ru

В сентябре компания Chery решила скорректировать прайс-листы на российском рынке. Изменению подверглись ценники только двух моделей — Tiggo 8 и Tiggo 7 Pro. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) Tiggo 8 без приставки Pro и Pro Max стала для россиян выше на 320 тысяч рублей: месяц назад за вседорожник просили минимум 2 479 900 рублей, теперь — 2 799 900. А вот Tiggo 7 Pro, напротив, подешевел, но только на 20 тысяч рублей. Теперь в «базе» он оценивается в 2 289 900 рублей.

Chery изменила ценники двух кроссоверов в России
Фото: © Chery EXPOCAR© Chery EXPOCAR

Об изменениях РРЦ российский офис Chery официально не сообщил, как и о том, что стало причиной корректировки. Остальные модели, доступные россиянам, сохраняют прежнюю стоимость. Так, «младший» Tiggo 4 оценивается минимум в 1 699 900 рублей, Tiggo 8 Pro — в 2 779 900 рублей, а Tiggo 9 Pro Max — в 3 440 900 рублей.

До конца осени в России должна появиться новинка от Chery — Tiggo 4 с приставкой Pro, который уже фотографировали вживую на стоянках дилерских центров. Кроссовер россиянам предложат с двумя моторами — атмосферным и наддувным мощностью 113 и 147 лошадиных сил соответственно. Скорее всего, он окажется дороже нынешнего Tiggo 4, с которым какое-то время будет продаваться параллельно.

Этой осенью на наш рынок также должен выйти кроссовер C5 под суббрендом Omoda. Кроме этого, Chery может разбавить «вседорожную» российскую линейку парой седанов — возможно, Arrizo 5 Plus и Arizzo 8 — но случится это только в 2023 году и в случае одобрения головного офиса.

Автоновости,Chery Tiggo,Chery,
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