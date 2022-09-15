Выплаты по ОСАГО повысятся

Страховые компании будут брать в расчет цену аналогов запчастей, а также стоимость логистики по новым правилам, которые вступают в силу с 19 октября. Так, в стране ожидается увеличение затрат еще на 10%, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

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«По нашим подсчетам, которые не вполне завершены и должны быть проверены и утверждены Центральным банком, справочники в среднем вырастут на 10% по стоимости. 19-го [июня — прим. ГМ] произошло увеличение на 30-32%, плюс 10% сейчас, около 40% возрастают стоимости из-за логистики и всех остальных трудностей», — подчеркнул эксперт.

Подорожание ремонта, вероятно, будет составлять не более 7%. Он указал на то, что выплаты уже увеличились примерно на 20%.