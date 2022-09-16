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3 часа назад

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Chevrolet представила полностью электрический компактный кроссовер, который будет доступен с осени 2023 года по базовой цене около 30 000 долларов. Автомобиль является третьей моделью Chevrolet на базе Ultium от материнской компании General Motors после Blazer EV и Silverado EV.

Chevrolet представила электрокроссовер Equinox EV 2023 года
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Модельный ряд начнется с базового уровня отделки салона 1LT, который получит регулируемые вручную передние сиденья, меньший 11-дюймовый информационно-развлекательный экран и 19-дюймовые легкосплавные диски. Комплектация 2LT добавляет сиденье водителя с электроприводом, подогрев передних сидений, переднюю светодиодную панель, рейлинги на крыше и увеличенный 17,7-дюймовый центральный информационно-развлекательный дисплей.

ПроКроссовер.ру

Chevrolet Equinox EV доступен как с передним, так и с полным приводом, мощность которого должна составлять около 290 л.с. или 290 л.с. В зависимости от версии запас составляет от 410 до 500 км. Equinox EV будет производиться на заводе GM Ramos Arizpe в Мексике.

Автоновости,Chevrolet Equinox,Chevrolet,General Motors,
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