Chevrolet представила электрокроссовер Equinox EV 2023 года

Chevrolet представила полностью электрический компактный кроссовер, который будет доступен с осени 2023 года по базовой цене около 30 000 долларов. Автомобиль является третьей моделью Chevrolet на базе Ultium от материнской компании General Motors после Blazer EV и Silverado EV.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

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Модельный ряд начнется с базового уровня отделки салона 1LT, который получит регулируемые вручную передние сиденья, меньший 11-дюймовый информационно-развлекательный экран и 19-дюймовые легкосплавные диски. Комплектация 2LT добавляет сиденье водителя с электроприводом, подогрев передних сидений, переднюю светодиодную панель, рейлинги на крыше и увеличенный 17,7-дюймовый центральный информационно-развлекательный дисплей.

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