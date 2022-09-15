На автопарковке в Набережных Челнах сгорели семь автомобилей

Семь автомобилей сгорели на автомобильной парковке в Набережных Челнах. Предварительной причиной возгорания специалисты называют поджог, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.
Сообщение о пожаре на автопарковке на Московском проспекте Набережных Челнов поступило ночью 15 сентября в 2:56. Уже в 3:00 на месте появились первые пожарные подразделения.
В 03:06 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 11,1 кв. метров, добавили в пресс-службе. Всего горели семь автомобилей. Два из них сгорели полностью, пять – частично.