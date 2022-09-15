На автопарковке в Набережных Челнах сгорели семь автомобилей

Семь автомобилей сгорели на автомобильной парковке в Набережных Челнах. Предварительной причиной возгорания специалисты называют поджог, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

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Сообщение о пожаре на автопарковке на Московском проспекте Набережных Челнов поступило ночью 15 сентября в 2:56. Уже в 3:00 на месте появились первые пожарные подразделения.