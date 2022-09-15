Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+27° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
1 час назад

На автопарковке в Набережных Челнах сгорели семь автомобилей

runews24.ruиещё 1

Семь автомобилей сгорели на автомобильной парковке в Набережных Челнах. Предварительной причиной возгорания специалисты называют поджог, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

На автопарковке в Набережных Челнах сгорели семь автомобилей
Фото: соцсетисоцсети

Сообщение о пожаре на автопарковке на Московском проспекте Набережных Челнов поступило ночью 15 сентября в 2:56. Уже в 3:00 на месте появились первые пожарные подразделения.

В 03:06 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 11,1 кв. метров, добавили в пресс-службе. Всего горели семь автомобилей. Два из них сгорели полностью, пять – частично.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители