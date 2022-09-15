Кому отвечать за ДТП из-за поврежденной дороги

Даже если на дороге есть предупреждающие знаки, о том что впереди ямы и канавы, это не снимает ответственности за содержание дорожного полотна с эксплуатирующих организаций. И если яма, в которую попал водитель, не соответствует ГОСТу, в результате чего произошло ДТП, то отвечать должен тот, кто обязан содержать дорогу. Такой вывод можно сделать из недавнего определения Верховного суда.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Александр Рюмин/ТАСС

Дело в том, что и инспектор ГИБДД и все нижестоящие суды решили, что водитель в этой ситуации должен был двигаться с такой скоростью, чтобы иметь возможность контролировать автомобиль вплоть до полной его остановки. А раз он этого не сделал, то сам в аварии и виноват.

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Но начнем по порядку. Итак, некто Лыков еще в декабре 2019-го наехал на выбоину на дороге, после чего машину занесло, она вылетела на обочину и перевернулась. Инспектор на месте составил отказ в возбуждении административного дела, но написал, что причиной ДТП стало несоблюдение водителем пункта 10.1 Правил дорожного движения. Согласно этому пункту, скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Впрочем, наказания за его несоблюдение не предусмотрено, поэтому дело и не возбуждается. Однако инспектор не обратил внимания на состояние дороги.

Между тем, по мнению пострадавшего, виноваты в ДТП те, кто должен содержать дорогу в нормальном состоянии. Ведь именно они не устранили ямы и не обработали дорогу противогололедными средствами, сообщает портал Право.ру.

Пострадавший даже приложил к иску ответ из отдела МВД, который подтверждает: часть дороги, на которой произошло ДТП, в ненадлежащем состоянии. На ней есть большая выбоина - длиной 90 см, такой же ширины и глубиной 8 см. Помимо этого, там были другие выбоины, просадки и проломы, которые не соответствуют ГОСТу. На основании чего эксплуатирующей организации были выписаны предписания об устранении недостатков.

Кроме того, как заметил водитель, на этом участке дороги не было знаков, которые предупреждали бы об ограничении скорости.

Суд первой инстанции назначил экспертизу. Согласно которой "при указанных условиях (время года, погодные условия, видимость, скорости) не было технической возможности избежать дорожно-транспортного происшествия. При этом при выборе скорости не более 46 км/ч у водителя была такая возможность".

Интересен еще один пункт этого документа: "Стоимость восстановительного ремонта повреждений, образованных непосредственно от выбоины на транспортном средстве, составляет 0,00 рубля 00 копеек".

Первая инстанция в иске отказала. Апелляционная инстанция добавила, что водитель не в полной мере оценил дорожную обстановку: было темно, на дороге - снежный накат. Водитель не учел, что на пути установлены знаки "Неровная дорога", не выбрал скорость, которая позволила бы ему контролировать движение. Само по себе состояние покрытия не освобождало водителя от соблюдения пункта 10.1 Правил. Это решение поддержал и кассационный суд.

Однако с такими решениями не согласился Верховный суд. Он напомнил, что, согласно ГОСТу, предельные размеры отдельных просадок и выбоин не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см. Судами же установлено, что ямы на дороге явно этому нормативу не соответствовали. Раз уж МВД выдало предписания об их устранении.

Согласно закону "О безопасности дорожного движения", ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.

Таким образом и ответственность за вред, причиненный автомобилю в ДТП в связи с повреждением дорожного покрытия, лежит на такой организации.

Но это не единственное нарушение судов. Доказывать свою невиновность должен причинитель вреда. Однако суды возложили на истца доказывание его невиновности в происшествии.