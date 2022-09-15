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2 часа назад

Новости автомира: новое поколение Subaru XV показали в Японии

Газета.Ru

Subaru представила новое поколение кроссовера Crosstrek. Эта модель известна на различных рынках, в том числе в России, под названием XV.

Новое поколение Subaru XV показали публике
Фото: SubaruSubaru

В японской компании рассказали, что отказались от названия XV — начиная с третьего поколения автомобиль будет известен во всем мире как Crosstrek. Модель сохранила глобальную платформу Subaru (SGP), которая получила ряд усовершенствований.

Subaru переработала интерьер и установила 11,6-дюймовый вертикальный сенсорный экран, как в других новинках бренда, а также обновила сиденья, модернизировала рулевое управление, использовала новые звукопоглощающие материалы и оборудовала машину светодиодными фарами и поворотными огнями. Также японцы обновили комплекс систем безопасности, оснастив Crosstrek камерой, позволяющей лучше распознавать мотоциклы и пешеходов.

Subaru

Кроссовер стал на 15 мм длиннее, чем модель второго поколения (габариты новинки составляют 4480x1800x1580 мм). Дорожный просвет — 200 мм. Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 2,0 литра, характеристики которого не указаны. В Subaru лишь отметили, что внесли изменения в ДВС и вариатор, снизив уровень шума и вибраций.

Третье поколение Subaru Crosstrek сначала поступит в продажу в Японии в следующем году, а затем отправится на другие рынки. В России, согласно прайс-листам с сайта бренда, XV второго поколения стоит от 3,8 млн рублей.

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