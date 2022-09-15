Официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский сообщил об отсутствии у компании планов возобновлять производство модели Lada Xray . Соответствующее заявление было сделано в ходе премии «Автомобиль года в России», передает РИА Новости.

Ранее президент «АвтоВАЗа» сообщил о планах компании заняться восстановлением практически всей досанкционной линейки в 2023 году. Производство Largus должно возобновиться в 2022-2023 году.

Также в компании сообщали о планах по итогам года выпустить порядка 230 тысяч автомобилей. Кроме того, стало известно, что «АвтоВАЗ» наладит поставки в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Отмечалось, что это удастся реализовать в случае снятия «барьеров», которые есть на западных рынках.