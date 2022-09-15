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19 минут назад

Новости автомира: губернатор Калининградской области заявил, что "Автотор" работает на остатках комплектующих

Газета.Ru

Калининградский завод «Автотор» выпускает автомобили из остатков комплектующих, до конца года на нем планируется запуск новых проектов с иностранными партнерами. Об этом рассказал областной губернатор Антон Алиханов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте», сообщает «Интерфакс».

"Автотор" работает на остатках комплектующих
Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»Игорь Зарембо/РИА «Новости»

«В настоящее время завод работает на остатках комплектующих и материалах от прежних поставок. До конца года планируется запуск новых проектов. Руководство «Автотора» предпринимает максимальные усилия, чтобы сформировать отношения с новыми партнерами из других стран», — сказал Алиханов.

По словам губернатора Калининградской области, предприятие надеется выйти на уровень производства 50-70 тыс. автомобилей и наращивать объемы в дальнейшем. По итогам 2021 года завод выпустил более 177 тыс. автомобилей, что на 13% выше показателей 2020-го.

В июне сообщалось, что «Автотор», на котором, в частности, собирались автомобили Hyundai и Kia для российского рынка, получил запас комплектующих, который позволит ему работать в режиме частичной загрузки в июле и августе.

Ранее председатель совета директоров компании «Автотор холдинг» Валерий Горбунов рассказывал, что на заводе планируется выпустить пилотную партию автомобилей собственной разработки в 2023 году.

Автоновости,Hyundai,Kia,Антон Алиханов,Валерий Горбунов,
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