Названы реальные цены на новый Kia Sportage в России

Стоимость Kia Sportage в автосалонах доходит до пяти миллионов рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

Фото: Kia Kia

Примечательно то, что летом рекомендованные розничные цены на Sportage нового поколения без объявления официального начала продаж стартовали с отметки в 2,85 миллиона рублей.

В настоящее время на рынке продаются автомобили данной марки в двух модификациях. Так, их можно приобрести с двигателем 2.0 (150 сил) в сочетании с шестиступенчатой «механикой» или автоматом, а также с безнаддувным 2,5-литровым агрегатом (190 сил) в связке с восьмидиапазонным автоматом.

Покупатели могут выбрать любой из семи уровней исполнения: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Style, X-Line и X-Line+.

В частности, рекомендованная стоимость Sportage в комплектации Luxe с двухлитровым мотором мощностью 150 лошадиных сил и передним приводом составляет 3 124 900 рублей. Один из дилеров продает такой автомобиль за 3 224 900 рублей, другой – за 4 639 900 рублей.

Вместо цены на Sportage в комплектации Luxe в 3 414 900 дилеры продают машину за 4 829 900 рублей, что, в свою очередь, дороже топовой версии X-Line+ в официальном прайс-листе автопроизводителя.