Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: названы реальные цены на новый Kia Sportage в России

Стоимость Kia Sportage в автосалонах доходит до пяти миллионов рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

Названы реальные цены на новый Kia Sportage в России
Фото: KiaKia

Примечательно то, что летом рекомендованные розничные цены на Sportage нового поколения без объявления официального начала продаж стартовали с отметки в 2,85 миллиона рублей.

В настоящее время на рынке продаются автомобили данной марки в двух модификациях. Так, их можно приобрести с двигателем 2.0 (150 сил) в сочетании с шестиступенчатой «механикой» или автоматом, а также с безнаддувным 2,5-литровым агрегатом (190 сил) в связке с восьмидиапазонным автоматом.

Покупатели могут выбрать любой из семи уровней исполнения: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Style, X-Line и X-Line+.

В частности, рекомендованная стоимость Sportage в комплектации Luxe с двухлитровым мотором мощностью 150 лошадиных сил и передним приводом составляет 3 124 900 рублей. Один из дилеров продает такой автомобиль за 3 224 900 рублей, другой – за 4 639 900 рублей.

"АвтоВАЗ" снял с производства популярную модель

Вместо цены на Sportage в комплектации Luxe в 3 414 900 дилеры продают машину за 4 829 900 рублей, что, в свою очередь, дороже топовой версии X-Line+ в официальном прайс-листе автопроизводителя.

Ранее официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский сообщил об отсутствии у компании планов возобновлять производство модели Lada Xray.

Автоновости,Lada XRAY,Kia Sportage,Kia,Lada,Автоваз,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители