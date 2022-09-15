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29 минут назад

Новости автомира: стало известно, какой двигатель получит мощная версия «Нивы»

Никита Бородкин

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пообещал уже в 2023 году выпустить классический внедорожник Lada Niva Legend с более мощным двигателем. По информации Telegram-канала «Русский автомобиль», им станет 16-клапанный мотор объемом 1,8 литра и мощностью в 122 л.с.

Стало известно, какой двигатель получит мощная версия «Нивы»
Фото: LadaLada

По информации источников канала, проект версии Lada Niva Legend под новый двигатель уже проработан, однако конечные характеристики мотора еще неизвестны. Предположительно, его отдачу могут снизить для того, чтобы сберечь трансмиссию автомобиля.

У АвтоВАЗа опять закончились ремни безопасности

При этом установка такого двигателя на обычную «трехдверку» потребует серьезных изменений моторного отсека. Из-за этого не исключено, что полностью нынешний мотор не заменят, вместо этого запустив производство версии внедорожника с усиленным двигателем одновременно с обычной. Производством новинки якобы займется подразделение Lada Sport.

Напомним, что о новом двигателе для известной модели автомобиля Соколов рассказал на презентации «Центра Нивы Тольятти». Он отметил, что машина сохранит традиционную трехдверную компоновку.

Автоновости,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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