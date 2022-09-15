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21 минуту назад

Новости автомира: Toyota заплатит 150 миллионов долларов за глобальный отзыв

Car.ru

Фирма Toyota достигла мировых соглашений с авторами одного из коллективных исков, поданных в Соединённых Штатах в вопросе одного из крупнейших отзывов транспортных средств Lexus и Toyota.

Toyota заплатит 150 миллионов долларов за глобальный отзыв
Фото: Car.ruCar.ru

По заявлению представителей фирмы, данное соглашение должно обойтись автоконцерну приблизительно в 150 000 000 долл. Дело в том, что только в Соединённых Штатах отзывная кампания затрагивает 3 360 000 экземпляров авто. Аналогичный отзыв был также в Российской Федерации.

Сервисная кампания была инициирована ещё в позапрошлом году. Её причиной являются неисправные топливные насосы марки Denso, ими комплектовался целый ряд вариаций Lexus и Toyota.

В случае определённых условий, установки могли функционировать неровно, не достигать требуемых мощностей и по итогу глохнуть. Заглохшие при езде моторы означают отключение рулевых усилителей, а также тормозов. В итоге это может приводить к ДТП.

Toyota по данной причине придётся отозвать по всему миру практически 6 000 000 единиц автотранспорта, который был выпущен в 2013 – 2020 г.г. Согласно условиям соглашения, владельцы неисправных авто из США должны получить продление гарантии для топливных насосов до пятнадцати лет, бесплатные подменные авто на период ремонта, а также компенсации понесённых расходов в случае исправления поломки машины силами автовладельца.

Автоконцерн готов возмещать траты на арендные транспортные средства, если автовладельцы сломавшихся Toyota вынуждены были брать авто напрокат.

Между тем, фирма Toyota вместе с Denso, которая выступает соответчиком, не стали в итоге признавать своей вины. Ими было заявлено, что мировое соглашение показывает желание автобрендов идти навстречу потенциальным своим клиентам. Соглашение в этом случае нуждается в одобрении федерального суда.

В завершении стоит отметить, что в РФ отзывную кампанию в этом вопросе объявили осенью позапрошлого года. Тогда она затронула десятки моделей Lexus, а также Toyota, общее количество которых составило свыше 69 000 единиц.

Автоновости,Lexus,Toyota,
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