Господдержка российского автопрома резко сократится

Традиционно субсидии на программы стимулирования спроса на российском авторынке формировались из поступлений от утильсбора – это ставка, которую должны платить все автопроизводители, работающие в России. Однако с весны 2022 года практически все автозаводы зарубежных компаний в стране простаивают, соответственно, поступлений утильсбора от них нет. В результате на госпрограммы заложено менее 10 миллиардов против 15 миллиардов рублей, которые направляли на поддержку отрасли последние годы.

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Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки бюджета, в 2023 году господдержка автопрома «значительно сократится из-за недостатка платежей со стороны самой отрасли». По словам собеседника газеты, в настоящее время «нет подтверждения ранее заложенных на следующий год средств даже на основную программу льготного лизинга и кредитования, не говоря уже о средствах на импортозамещение». По некоторым данным, обсуждается сумма меньше 10 миллиардов рублей.

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Что же касается утильсбора, который и шел затем на поддержку авторынка, то на сегодняшний день его платит только тульской завод Haval – единственное работающее в России предприятие, принадлежащее иностранной компании. По данным «Ъ», по состоянию на 13 сентября общий объем поступлений в бюджет от утилизационного сбора по всем видам техники составляет 152,6 миллиарда рублей – это лишь 28,7 процента от запланированных на 2022 год доходов.

Что до отечественных автопроизводителей, то они пользуются отсрочкой уплаты утильсбора, данной им в марте. Тогда сообщалось, что эта мера позволит «обеспечить стабильность финансовой деятельности производителей автомобильной техники в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного давления». Российские марки должны оплатить сбор за первые три квартала 2022 года в декабре.

По одной из версий, озвученной неназванным собеседником «Ъ» из числа участников рынка, чиновники хотят посмотреть, что будет со спросом на новые автомобили без государственной поддержки.