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2 часа назад

Новости автомира: ГИБДД начнет отключать операторов техосмотра за использование фотошопа

Российская Газета

Госавтоинспекция будет отключать операторов техосмотра за фотошоп. То есть, проще говоря, за продажу диагностических карт без предоставления автомобиля на осмотр.

ГИБДД начнет отключать операторов техосмотра за фотошоп
Фото: Виктор Антонюк/РИА НовостиВиктор Антонюк/РИА Новости

Это предложение содержится в проекте постановления правительства, которое разработало МВД и разместило на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

Примечательно, что основная часть постановления посвящена смене органа, который будет аккредитовывать операторов техосмотра и вести их реестр.

Напомним, что в соответствии с планом по реформированию техосмотра, утвержденным вице-премьером Маратом Хуснуллиным, полномочия по аккредитации операторов должны быть переданы от Российского союза автостраховщиков Федеральной службе по аккредитации. Но чтобы это проделать, необходимо внести изменения в закон о техосмотре. Поправки в закон готовятся, но пока до Госдумы не доходили.

Понятно, что рано или поздно закон будет принят. И согласно ему, именно Росаккредитация будет аккредитовывать операторов технического осмотра, проводить периодическую оценку их деятельности и осуществлять ее контроль. Она же будет формировать и вести реестры операторов технического осмотра на базе федеральной государственной информационной системы в области аккредитации.

Автоновости,Росаккредитация,ГИБДД,Госдума,
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