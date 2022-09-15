ГИБДД начнет отключать операторов техосмотра за фотошоп

Госавтоинспекция будет отключать операторов техосмотра за фотошоп. То есть, проще говоря, за продажу диагностических карт без предоставления автомобиля на осмотр.

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости Виктор Антонюк/РИА Новости

Это предложение содержится в проекте постановления правительства, которое разработало МВД и разместило на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

Примечательно, что основная часть постановления посвящена смене органа, который будет аккредитовывать операторов техосмотра и вести их реестр.

Напомним, что в соответствии с планом по реформированию техосмотра, утвержденным вице-премьером Маратом Хуснуллиным, полномочия по аккредитации операторов должны быть переданы от Российского союза автостраховщиков Федеральной службе по аккредитации. Но чтобы это проделать, необходимо внести изменения в закон о техосмотре. Поправки в закон готовятся, но пока до Госдумы не доходили.