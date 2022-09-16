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2 часа назад

Бюджетный кроссовер Honda провалил краш-тест

Motor.ruиещё 1

Некоммерческая организация Latin NCAP, специализирующаяся на испытаниях автомобилей для южноамериканского рынка, провела серию краш-тестов двух кроссоверов, выпускаемых в Бразилии. Специалисты проверили безопасность субкомпактных паркетников Honda WR-V и Volkswagen Nivus. Оба автомобиля испытали фронтальным ударом на скорости 64 километра в час, боковых столкновениях с тележкой и со столбом. Результаты оказались противоположные, а модель Honda провалила краш-тест.

Бюджетный кроссовер Honda провалил краш-тест
Фото: Motor.ruMotor.ru

Honda WR-V с треском провалил испытания. За защиту взрослых пассажиров кроссовер заработал 16,41 балла или 41 процент от максимального результата. При фронтальном ударе у водителя и пассажира плохо защищены ноги и грудные клетки, а при боковом ударе существует риск получить серьезную травму груди.

За защиту детей автомобиль получил 19,92 балла (40 процентов от максимального результата). Неплохие результаты автомобиль показал при защите пешеходов: 28,23 балла (59 процентов). В ходе краш-тестов специалисты выяснили, что ремни безопасности не соответствуют правилам ООН и Latin NCAP, а боковой удар о столб вообще не проводился из-за отсутствия боковых подушек безопасности. В результате кроссовер получил лишь одну звезду из пяти возможных.

Субкомпактный Volkswagen Nivus, напротив, справился с краш-тестами на отлично, заработав максимальное количество звёзд. За защиту взрослых и детей кроссовер получил 36,99 (92%) и 44,87 балла (92%), поскольку уже в базовой комплектации автомобиль оборудован шестью подушками безопасности. При этом за защиту пешеходов при наезде автомобиль получил даже меньше баллов, чем Хонда -- 23,4 (49%).

В начале сентября максимальную оценку безопасности в ходе краш-тестов получил обновлённый Toyota Tundra XK70. Полноразмерный пикап испытали во время столкновений и опрокидывания.

Автоновости,Toyota Tundra,Toyota,Honda,Volkswagen,ООН,
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