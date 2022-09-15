Lada Vesta стала автомобилем года в сегменте малого класса

"В этом году в голосовании приняли участие более 950 тыс. россиян из 5 тыс. населенных пунктов, которые выбирали лучшие автомобили в 25 номинациях. За двадцатилетие премия фактически превратилась в крупнейшее исследование потребительского рынка в России", - говорится в сообщении по итогам вручения премии.