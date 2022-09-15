Lada Vesta стала автомобилем года в сегменте малого класса

Автомобиль Lada Vesta стал лучшим в сегменте малого класса по результатам 22-й ежегодной национальной премии "Автомобиль года в России", итоги которой были подведены в пресс-центре ТАСС в четверг, 15 сентября.
Событием года, по мнению автолюбителей, является возрождение работы завода "Москвич".
Лидером городских автомобилей по результатам голосования стал Kia Picanto, в сегменте машин среднего класса - Skoda Octavia. Победителем в бизнес-классе стала модель Kia K5, в представительском классе - Mercedes-Benz S-класс.
Среди минивэнов лучшим признан Kia Carnival, фургонов - "ГАЗель NN".
Самым популярным китайским брендом стал Chery.
Победителем специальной номинации от "Авито авто" - "Авто за 1,5 млн на Авито" - стал автомобиль Kia Rio.
"В этом году в голосовании приняли участие более 950 тыс. россиян из 5 тыс. населенных пунктов, которые выбирали лучшие автомобили в 25 номинациях. За двадцатилетие премия фактически превратилась в крупнейшее исследование потребительского рынка в России", - говорится в сообщении по итогам вручения премии.
В мероприятии приняли участие председатель премии "Автомобиль года в России" Владимир Безукладников, главный редактор портала "Автомобиль года в России" Алексей Грамматчиков, управляющий директор "Авито авто" Кирилл Вотяков, гендиректор "Чери автомобили рус" Владимир Шмаков, руководитель департамента маркетинга "Субаро Моторс" Александр Снижко и другие.