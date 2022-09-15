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1 час назад

Lada Vesta стала автомобилем года в сегменте малого класса

ТАССиещё 1

Автомобиль Lada Vesta стал лучшим в сегменте малого класса по результатам 22-й ежегодной национальной премии "Автомобиль года в России", итоги которой были подведены в пресс-центре ТАСС в четверг, 15 сентября.

Lada Vesta стала автомобилем года в сегменте малого класса
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Событием года, по мнению автолюбителей, является возрождение работы завода "Москвич".

Лидером городских автомобилей по результатам голосования стал Kia Picanto, в сегменте машин среднего класса - Skoda Octavia. Победителем в бизнес-классе стала модель Kia K5, в представительском классе - Mercedes-Benz S-класс.

Среди минивэнов лучшим признан Kia Carnival, фургонов - "ГАЗель NN".

Самым популярным китайским брендом стал Chery.

Победителем специальной номинации от "Авито авто" - "Авто за 1,5 млн на Авито" - стал автомобиль Kia Rio.

"В этом году в голосовании приняли участие более 950 тыс. россиян из 5 тыс. населенных пунктов, которые выбирали лучшие автомобили в 25 номинациях. За двадцатилетие премия фактически превратилась в крупнейшее исследование потребительского рынка в России", - говорится в сообщении по итогам вручения премии.

В мероприятии приняли участие председатель премии "Автомобиль года в России" Владимир Безукладников, главный редактор портала "Автомобиль года в России" Алексей Грамматчиков, управляющий директор "Авито авто" Кирилл Вотяков, гендиректор "Чери автомобили рус" Владимир Шмаков, руководитель департамента маркетинга "Субаро Моторс" Александр Снижко и другие.

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