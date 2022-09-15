«АвтоВАЗ» начнет выпуск новых моделей Lada

Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил создание двух новых моделей Lada. Их выпуск начнется в 2024-2025 годах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
В планах автогиганта выпуск кроссовера на платформе Lada Vesta и отдельного семейства сегмента «B» на глобальной платформе, пояснили в пресс-службе.
Глава концерна Максим Соколов уточнил, что «кроссовер — самый популярный сегодня формат автомобилей в мире», сообщает «Газета.Ru».
По данным портала, в 2023 году отечественный автогигант наладит выпуск обновленной Niva. У нее будет более мощный двигатель.
Напомним, что в сегмент «В» входят сравнительно небольшие автомобили. К примеру, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Классификация довольно условна, в разных странах одну и ту же машину могут относить к разным категориям.