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1 час назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» начнет выпуск новых моделей Lada

Рамблер

Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил создание двух новых моделей Lada. Их выпуск начнется в 2024-2025 годах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«АвтоВАЗ» начнет выпуск новых моделей Lada
Фото: 

В планах автогиганта выпуск кроссовера на платформе Lada Vesta и отдельного семейства сегмента «B» на глобальной платформе, пояснили в пресс-службе.

Lada Vesta стала автомобилем года в сегменте малого класса

Глава концерна Максим Соколов уточнил, что «кроссовер — самый популярный сегодня формат автомобилей в мире», сообщает «Газета.Ru».

По данным портала, в 2023 году отечественный автогигант наладит выпуск обновленной Niva. У нее будет более мощный двигатель.

Напомним, что в сегмент «В» входят сравнительно небольшие автомобили. К примеру, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Классификация довольно условна, в разных странах одну и ту же машину могут относить к разным категориям.

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