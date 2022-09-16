Заработал ли параллельный импорт автозапчастей?

Business FM продолжает попытки выяснить, заработал ли в стране параллельный импорт. С конца мая сотрудники радиостанции следят за этим в специальной серии «Индекс лобового стекла».

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

В конце мая Business FM случайно выяснила, что в России на всю страну в продаже осталось всего два лобовых стекла на последнюю модель BMW седьмой серии. И начала следить за их наличием. Через неделю выяснилось, что те два, что были, ушли. Прошло три месяца — лобовых стекол на новую «семерку» в стране так и не появилось. Аналогов нет: модель свежая, китайцы еще не научились делать что-то подходящее. Поэтому в качестве еще одного индикатора Business FM взяла лобовое стекло на Х5 предыдущего поколения, а также стекла для машин бюджетного сегмента. Так, 9 июня оригинальное лобовое без проекции на Х5 стоило 105 тысяч рублей. И их было два. Оригинальных с проекцией не было.

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А что теперь? Рассказывает продавец магазина автозапчастей Emex Николай:

«Что касается BMW Х5 предыдущего поколения в кузове F15, в зависимости от комплектации некоторые оригинальные стекла есть в количестве не более двух-трех штук. По стоимости: на Х5 «родные» стекла начинаются от 75 тысяч рублей. Если что-то получше, с датчиком дождя и камерой, такие оригинальные стекла стартуют от 130 тысяч рублей».

Подешевело! И появилось! Аналоги — дешевле и тоже есть в наличии. Но иногда фирменные запчасти бывает достать даже проще, указывает еще один продавец запчастей, Сергей:

«Я смотрел для знакомого тормозные колодки задние на Х5. Хотел ему заказать что-то неоригинальное — Bosch или Zimmermann. В конце концов я ему заказал оригинал колодки, а те, которые у меня поснимали колодки — Bosch, Zimmermann, — практически в той же в ценовой политике, что и оригинал, — 17 тысяч рублей. У официалов те же самые колодки стоят порядка 20 тысяч рублей».

А еще в июне Business FM выясняла наличие лобовых стекол на Kia Rio 2021 года и Skoda Octavia 2016 года. Rio в наличии у случайно выбранного дилера было семь штук. Цена — 31 418 рублей. Skoda — 18 030 рублей, но несколько дней нужно было тоже подождать. Теперь же на Kia и на Skoda оригинальных стекол за 30 тысяч рублей много. Неоригинала хорошего качества — полно, цены — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Но это просто случайно взятые точечные примеры. Говоря о рынке в целом, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков описывает ситуацию так: параллельного импорта запчастей — объемного и четко отлаженного — так и не было запущено. В России есть альтернативный ввоз, указывает Кадаков:

«Ввоз запчастей есть. Увеличился ли он? Да, увеличился. Закрывает ли он все потребности рынка? Нет. Появились ли с этим ввозом какие-то проблемы у покупателей? Да, появились, потому что вместе с ввозом — в моем случаев оригинальных запчастей Bosch — везут и неоригинал. Они и раньше возили. Возят и сейчас, только сейчас им проще вывозить, поскольку таможня не интересуется происхождением товара. На упаковке написано Bosch? Да, замечательно. Ни один таможенный пункт пропуска не в состоянии проверить оригинальность запчастей, холодильников, кофемолок и телефонов. Это невозможно. Поэтому насыщение рынка идет разным товаром — и качественным, и не очень качественным, и откровенно некачественным».