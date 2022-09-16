ГИБДД массово аннулирует техосмотр у российских водителей

Российские автолюбители массово лишаются липовых паспортов технического осмотра своих машин. Об этом пишет портал Autonews, передаёт ИА DEITA.RU.

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Как оказалось, подделка документов о ТО стала очень распространённым явлением. В этой связи, ГИБДД вынуждено аннулировать десятки тысяч фейковых карт. С марта прошлого года по сентябрь нынешнего их было отозвано более 26 тысяч.

При этом, как отмечают представители сферы техосмотра в России, процесс аннулирования карт принял массовый характер примерно три недели назад. Они связывают это с тем, что в ГИБДД начали обращать на документы более пристальное внимание.