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21 минуту назад

ГИБДД массово аннулирует техосмотр у российских водителей

Deita.ru

Российские автолюбители массово лишаются липовых паспортов технического осмотра своих машин. Об этом пишет портал Autonews, передаёт ИА DEITA.RU.

ГИБДД массово аннулирует техосмотр у российских водителей
Фото: ТАССТАСС

Как оказалось, подделка документов о ТО стала очень распространённым явлением. В этой связи, ГИБДД вынуждено аннулировать десятки тысяч фейковых карт. С марта прошлого года по сентябрь нынешнего их было отозвано более 26 тысяч.

При этом, как отмечают представители сферы техосмотра в России, процесс аннулирования карт принял массовый характер примерно три недели назад. Они связывают это с тем, что в ГИБДД начали обращать на документы более пристальное внимание.

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Как предупредили представители бизнеса, в случае аннулирования карты ТО собственнику авто придётся заплатить штраф за его подделку в размере двух тысяч рублей. Кроме этого, ГИБДД будет вправе снять автомобиль нарушителя с учёта.

Автоновости,ГИБДД,Автоваз,
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