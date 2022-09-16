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3 часа назад

Новости автомира: Mitsubishi отказался от нового Pajero Mini, но выпустит миниверсию Delica

В июне 2022 года одно из японских изданий сообщило, что Mitsubishi планирует выпуск преемника Pajero Mini, который в перспективе должен был быть выпущен также под брендом Nissan. Однако сейчас компании проект поставили на паузу.

Mitsubishi откажется от нового Pajero Mini, но выпустит миниверсию Delica
Фото: Best CarBest Car

Несмотря на неплохие финансовые результаты в Mitsubishi решили повременить с узконишевым внедорожником и не инвестировать в его разработку. Ещё одна причина, пишет Best Car, по которой проект Pajero Mini оказался на полке, - отсутствие энтузиазма со стороны Nissan.

Неожиданностью стало известие о том, что Mitsubishi при этом работает над Delica Mini. Нет, это не уменьшенная версия популярного кейкара, а версия с серьёзным внедорожным потенциалом. Брутальная внешность будет дополнена высоким дорожным просветом - около 190 мм, и системой полного привода. Главная интрига заключается в том, что она может быть реализована не посредством муфты.

Сообщается, что работы по проекту продвинулись уже достаточно далеко, и премьера Delica Mini может состояться весной следующего года.

Автоновости,Nissan,Mitsubishi,
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