АвтоВАЗ выпустит две новые модели Lada в 2024—2025 годах

В июле глава АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал появление в линейке Lada кроссовера на базе Vesta. Теперь этот план подтвержден Минпромторгом: в пресс-службе министерства рассказали, что компактный вседорожник, который уже запущен в разработку, увидит свет в 2024—2025 годах. В тот же срок появится еще одна новинка — отдельное семейство В-сегмента, построенное на глобальной платформе. О какой платформе идет речь, пока неизвестно.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил проведенную АвтоВАЗом работу по возвращению автомобилей Lada на конвейер, а также по активной локализации комплектующих. Уже в 2023 году АвтоВАЗ намерен выпустить до полумиллиона машин, и к этой «амбициозной» цели нужно готовиться уже сегодня, сказал министр.

Что касается новинок, то кроссовер позволит Lada укрепиться в популярном сегменте SUV, сказал ранее вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин. В сегменте отечественная марка пока может предложить только две модели — классическую Niva Legend и Niva Travel на базе устаревшей «Нивы» Chevrolet.

Модель на новой платформе тоже уже в разработке: как сообщил Максим Соколов в начале сентября, АвтоВАЗ построил уже 25 прототипов новинки, которая может оказаться «Грантой» нового поколения. В планах — выпуск седана, универсала, а также «более продвинутой» модели на базе универсала, которые станут «новым шагом в отечественном автомобилестроении».