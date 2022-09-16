В России подорожает зимняя резина

«Если вы планируете в этом сезоне менять зимнюю резину, то следует ее брать, когда вам будет удобно, без истерики. Но надо иметь в виду, что сезон начинается тогда, когда средняя температура воздуха опускается ниже пяти градусов. Продавцы это понимают, и обычно они поднимают цены на пять-семь процентов», — подчеркнул Ракитин.