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2 часа назад

Новости автомира: в России подорожает зимняя резина

Лера Букина

Главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин оценил грядущее сезонное подорожание зимней резины для машин в 5-7%. Об этом сообщает радио Sputnik.

В России подорожает зимняя резина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, рост цен на автомобильную зимнюю резину не должен удивлять — это ожидаемая ситуация.

«Если вы планируете в этом сезоне менять зимнюю резину, то следует ее брать, когда вам будет удобно, без истерики. Но надо иметь в виду, что сезон начинается тогда, когда средняя температура воздуха опускается ниже пяти градусов. Продавцы это понимают, и обычно они поднимают цены на пять-семь процентов», — подчеркнул Ракитин.

Он отметил, что на подорожание резины зимой будут влиять несколько факторов. Один из ключевых, по словам собеседника, — возможная нехватка этой продукции в стране.

При серьезном дефиците повышение стоимости зимней резины будет больше, чем прогнозировалось ранее, отметил эксперт. Вместе с тем Ракитин указал на наличие в России параллельного импорта, который позволит урегулировать вопрос.

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Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в России ожидается значительное сокращение господдержки спроса в автопроме в 2023 году в связи с недостатком платежей со стороны самой отрасли. Отмечается, что уменьшение финансирования отрасли будет составлять около трети от уровня дотаций последних лет.

Автоновости,Lada,Максим Ракитин,Автоваз,
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